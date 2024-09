Wissing: Bahn muss schnellstmöglich schwarze Zahlen schreiben

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erhöht den Druck auf den defizitären Staatskonzern Deutsche Bahn. "Die Bahn muss schwarze Zahlen schreiben, und das nicht irgendwann in fünf, sechs Jahren, sondern so schnell wie möglich", sagte der FDP-Politiker im ZDF-Morgenmagazin. Deshalb habe er einen Plan zur Sanierung des Konzerns eingefordert, über den der Aufsichtsrat heute berät.

Das Konzept mit dem Titel "S3" zielt ab auf die Sanierung der Infrastruktur, der betrieblichen Lage und der wirtschaftlichen Situation. Auf allen drei Feldern gab der Konzern zuletzt ein schlechtes Bild ab. So schrieb der Konzern im ersten Halbjahr einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro. Um wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen, will die Bahn auch Personal abbauen. Details des Konzepts sind allerdings noch nicht bekannt.

Wissing sagte, er gehe davon aus, dass der Aufsichtsrat das Sanierungskonzept billige. In Zukunft wolle er sich alle drei Monate über die Fortschritte bei der Umsetzung informieren lassen./jcf/DP/men