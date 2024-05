WOCHENVORSCHAU/06. bis 12. Mai (19. KW)

===

M O N T A G, 6. Mai 2024

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global April

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q

08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1Q

*** 09:30 AT/Kontron AG, HV

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (2. Veröffentlichung) April

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

10:15 LTU/Bundeskanzler Scholz, Litauens Präsident, Gemeinsames Gespräch und

anschließend Statement, Vilnius

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Pressegespräch zur Lage des

Onlinehandels, Berlin

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum

*** 11:00 DE/Hannover Rück SE, HV

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise März

Eurozone

11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin

*** 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 1Q

15:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Pk nach Sitzung des Stabilitätsrats,

Berlin

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April

17:45 LVA/Bundeskanzler Scholz, Estlands Ministerpräsidentin Kallas,

Litauens Ministerpräsidentin Šimonytė, Lettlands Ministerpräsidentin Silina,

Gemeinsame Pk nach Treffen mit baltischen Regierungschefs, Riga

DE/CDU, 36. Parteitag der CDU Deutschlands, Berlin

*** 18:50 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede im Columbia Rotary Club

*** DE/Global Solutions Initiative, Global Solutions Summit, Berlin

GB,JP,KR/Börsenfeiertag Großbritannien, Japan, Südkorea

*** - FR/Treffen von Chinas Staatspräsident Xi mit Frankreichs Staatspräsident

Macron und EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen

D I E N S T A G, 7. Mai 2024

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 1Q

06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/ DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q

*** 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q (10:00 Earnings-Call)

07:30 DE/About You Holding SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q

*** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q

08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang März

saisonbereinigt

*** 08:00 DE/Handelsbilanz März

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

Exporte und Importe

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis

*** 09:00 CH/Fremdwährungsreserven April

09:30 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zum

AHK World Business Outlook Frühjahr 2024, Berlin

*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV

*** 10:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, HV

10:00 AT/Wienerberger AG, HV

*** 11:00 DE/Talanx AG, HV

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März Eurozone

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender EZB TENDER

*** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an SAFE-Panel zu "Empowering the

Single Market - Opportunities and challenges"

17:25 DE/Bundeskanzler Scholz, Vorsitzende des Staatspräsidiums von Bosnien

und Herzegowina, Bećirović, Pk nach gemeinsamen Gespräch, Berlin

*** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1H

*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz von Bundesbank, Danmarks

Nationalbank und Norges Bank zu "Too low, too high: What's next

for inflation?"

*** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

*** - DE/Global Solutions Initiative, Global Solutions Summit, Berlin

- DE/CDU, 36. Parteitag der CDU Deutschlands, Berlin

- NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q

M I T T W O C H, 8. Mai 2024

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis

*** 06:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 Earnings-Call)

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q (13:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, HV

*** 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK)

*** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 PK)

07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q

*** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q

*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q

*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1Q

*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Cherry SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Allianz SE, HV

*** 10:00 DE/Freenet AG, HV

*** 10:00 DE/Fuchs SE, HV

*** 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV

*** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV

*** 10:00 DE/Rational AG, HV

10:00 DE/Deutz AG, HV

10:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, HV

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 6-tägigen Dollar-Tenders

11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin

11:00 DE/Jost Werke SE, HV

13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Impulsvortrag bei Konferenz

"20 Jahre EU-Erweiterung", Berlin

*** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Gastvorlesung in der Frankfurt School of

Finance zu "Beyond hawks and doves: monetary policy is about trying

to get it right"

*** 16:30 US/Rohöllagerbestände EIA

*** 17:00 US/Fed-Board-Vize Jefferson, Rede bei Exploring Careers in Economics event

*** 17:45 US/Boston-Fed-Präsidentin Collins, Rede in MIT Sloan School of Management

18:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Habeck Gespräch mit jungen Menschen

zu "Die EU von morgen", Berlin

*** 19:30 US/Fed-Gouverneurin Cook, Interview zu Finanzstabilität

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

23:59 DE/CDU, 36. Parteitag der CDU Deutschlands, Berlin

- DE/EZB, EZB-Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung

- SE/Verkürzter Börsenhandel Schweden

- HU/Chinas Staatspräsident Xi, Besuch in Ungarn

D O N N E R S T A G, 9. Mai 2024

*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q

11:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Festrede zur Verleihung des

Aachener Karlspreises 2024, Aachen

*** 13:00 GB/Bank of England (BoE), Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

*** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

*** Börsenfeiertag Schweiz, Dänemark, Norwegen, Russland,

Schweden, Finnland

F R E I T A G, 10. Mai 2024

07:00 JP/Mazda Motor Corp, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/BIP 1. Quartal und März

*** 08:00 GB/Industrieproduktion März

*** 08:00 GB/Außenhandel März

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q

08:00 IE/CRH plc, Ergebnis 1Q

*** 13:30 EU/EZB, Veröffentlichung des Protokolls der EZB-Ratssitzung vom

