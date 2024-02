WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Monat (7. KW)

===

M O N T A G, 12. Februar 2024

09:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Statement mit Berlins Regierendem

Bürgermeister Wegner, Berlin

10:00 DE/Pk zur bevorstehenden Münchner Sicherheitskonferenz, Berlin

11:10 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an symbolischem Spatenstich für

Rheinmetall-Werk, Unterlüß/Niedersachsen

11:30 DE/Regierungs PK

*** 16:50 BE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu Euro@25: What's next for the EMU?

*** 17:00 BE/EZB-Bankenaufsichtsschefin Buch, Rede zu "Adapting banking supervision

strategies in the face of global economic uncertainties"

17:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk mit polnischem Ministerpräsidenten Tusk, Berlin

17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis

18:00 GB/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Veranstaltung der

London School of Economics

22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung

- GB/Bundesfinanzminister Lindner, Reise nach Großbritannien und Irland

- Börsenfeiertag Hongkong, China, Japan, Südkorea, Singapur

D I E N S T A G, 13. Februar 2024

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

*** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Januar

*** 10:55 BE/EZB-Bankenaufsichtsschefin Buch, Konversation mit SRB-Chef Laboureix

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar

*** 11:00 DE/Tui AG, HV

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:45 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Verfassungsschutzpräsident Haldenwang,

Präsident des Bundeskriminalamtes, Münch Pk zu aktuellen Maßnahmen gegen

Rechtsextremismus, Berlin

*** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar

*** 14:30 US/Realeinkommen Januar

19:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis

PL/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Treffen mit neuer polnischer

Regierung, Warschau

- Börsenfeiertag Hongkong, China

M I T T W O C H, 14. Februar 2024

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis

*** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Bilfinger SE, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q

07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis 4Q

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar

*** 09:30 HR/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz der

Zentralbanken der Mittelmeeranrainer

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q; Eurozone

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember; Eurozone

11:30 DE/Regierungs-PK

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q

*** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP zu digitalem Euro

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel Panel, Rede zu "Wie funktioniert

die Finanzierung der Zukunft?"

*** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

- Börsenfeiertag China

D O N N E R S T A G, 15. Februar 2024

*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 06:55 NL/Airbus SE, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis

07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Jahresergebnis

07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), vorläufiges Jahresergebnis

*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Baader Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/BIP Dezember; Drei-Monats-Rate

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember

08:00 DE/Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe

*** 08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis

*** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis

*** 09:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H

*** 09:30 ES/EZB-Ratsmitglied Hernandez de Cos, Rede bei Cunef-Konferenz

09:30 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) Pressegespräch zur

Konjunkturumfrage Jahresbeginn 2024, Berlin

*** 10:00 DE/Aurubis AG, HV

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember

*** 11:00 EU/Wirtschaftsprognose der EU-Kommission

11:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Microsoft-President Smith Pk bei

Unternehmensbesuch von Scholz, Berlin

*** 13:00 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Online-Seminar

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar

*** 16:00 US/Lagerbestände Dezember

*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Stabilität und Wohlstand in Europa"

- Börsenfeiertag China

F R E I T A G, 16. Februar 2024

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

07:00 DE/Sartorius AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), ausführliches Jahresergebnis

07:30 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis

*** 07:45 IT/Eni SpA, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar

08:00 DE/Insolvenzen November und Trendindikator für Januar

*** 09:45 IT/EZB-Direktorin Schnabel, Antrittsvorlesung im European University Institute Florence

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Januar

11:30 DE/Regierungs-PK

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar

- Börsenfeiertag China

S A M S T A G, 17. Februar 2024

09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Eröffnungsrede der Münchner Sicherheitskonferenz

S

===

