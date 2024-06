WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. Juni (25. KW)

===

M O N T A G, 17. Juni 2024

*** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai

PROGNOSE: +5,9% gg Vj

zuvor: +6,7% gg Vj

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Mai

PROGNOSE: +3,3% gg Vj

zuvor: +2,3% gg Vj

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q

*** 10:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Interview in

einer Veranstaltung von Reuters

10:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Verfassungsschutzpräsident Haldenwang,

Pk zu Verfassungsschutzbericht 2023, Berlin

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,4% gg Vj

11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin

14:00 DE/Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, Pk zu Bericht

"Bildung in Deutschland 2024", Berlin

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni

PROGNOSE: -13,0

zuvor: -15,6

*** 18:00 NL/Qiagen NV, Capital Markets Day

- CN/People's Bank of China (PBoC), Entscheidung über Zinssatz für

Medium-term Lending Facility (MLF)

*** - DE/IG Metall, Forderungsempfehlung für die Metall- und

Elektroindustrie für die Tarifrunde 2024

*** - NL/ING Groep NV, Capital Markets Day

*** - ES/EZB-Vizepräsident De Guindos Rede und Q&A bei Veranstaltung der

Universidad Internacional Menendez Pelayo

- BE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an informellem EU-Gipfel ,

Brüssel

- SG/Börsenfeiertag Singapur

D I E N S T A G, 18. Juni 2024

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA)

Ergebnisse der geldpolitischen Sitzung

Cash Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 4,35%

10:00 DE/Aumann AG, HV

10:00 DE/Bundersrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH,

Emissionsplanung des Bundes

10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai (endgültig)

Eurozone

*** 11:00 DE/Beiersdorf AG, Capital Markets Day

*** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 14:00 HU/Ungarns Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai

*** 15:30 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz

von EU-Kommission und EZB

15:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede auf dem Kongress

"Land der Chancen - Arbeits- und Fachkräftekongress", Berlin

*** 16:00 US/Lagerbestände April

16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Ministerpräsidentenkonferenz Ost

mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Haseloff und

Regierungsbeauftragtem für Ostdeutschland Schneider,

Lutherstadt Wittenberg

*** 19:00 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei der

CFA Society St. Louis

*** 19:00 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei Headliners Club

*** 19:00 US/Fed-Gouverneurin Kugler, Rede im Peterson Institute

- PL/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme am

Treffen der Finanzminister des Weimarer Dreiecks, Warschau

M I T T W O C H, 19. Juni 2024

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai

*** 10:00 EU/Euroraum-Leistungsbilanz April

*** 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV

10:00 DE/Westwing Group SE, HV

10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV

11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin

13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin

*** 13:00 FR/Danone SA, Capital Markets Day

- US/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt

D O N N E R S T A G, 20. Juni 2024

*** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juni

mit Steuereinnahmen Mai, Berlin

*** 03:15 CN/PBoC, Bekanntgabe der Loan Prime Rate (LPR)

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai

*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai

*** 08:30 CH/Handelsbilanz Mai

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse der

geldpolitischen Lagebeurteilung

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Bank Rate

10:00 DE/GFT Technologies SE, HV

*** 10:30 DE/Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung,

Pk zur Konjunkturprognose Sommer 2024, Berlin

12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht,

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung

des geldpolitischen Rats

*** 13:00 DE/Befesa SA, HV

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Mai

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni

15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Länderchefs,

Ministerpräsidentenkonferenz, Berlin

*** 16:00 EU/Verbrauchervertrauen Juni (Vorabveröffentlichung)

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände

*** 22:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin,

Rede bei der Risk Management Association

- EU/Treffen der Eurogruppe

- EU/EZB-Generalversammlung

- EU/Systemrisikorat ESRB, General Board Meeting

- EU/Euro-Rettungsfonds ESM, Jahresversammlung der Gouverneure

- US/IWF-Chefin Georgieva, Pressekonferenz zum Bericht zum

Abschluss von Artikel-4-Konsultationen mit dem Euroraum

F R E I T A G, 21. Juni 2024

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Mai

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Mai

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juni

*** 09:00 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu

"Inflation and Monetary Policy in the Post Pandemic Economy"

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juni

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

*** 10:00 NL/Qiagen NV, HV

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

11:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Gründungsakt für

neues Translationszentrum für Zell- und Gentherapie, Berlin

11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin

14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Scholz Teilnahme an

Progressive Governance Summit 2024, Berlin

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai

*** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai

16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit

ungarischem Ministerpräsidenten Orban, Berlin

- SE,FI/Börsenfeiertag Schweden, Finnland

- DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit Spitzenverbänden

der deutschen Wirtschaft, Berlin

- EU/Treffen Ecofin

S O N N T A G, 23. Juni 2024

14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk mit dem argentischen Präsidenten Milei,

Berlin

*** 15:20 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede anlässlich der Verleihung des

anlässlich der Verleihung des Weltwirtschaftlichen Preises

durch das IW Kiel

18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, ARD-Sommerinterview

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2024 09:53 ET (13:53 GMT)