WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. Juni (26. KW)

M O N T A G, 24. Juni 2024

*** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni

11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin

11:45 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI),

Pressegespräch zum Tag der Industrie, Berlin

*** 12:10 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu

"The digital euro - trustworthy and unifying"

13:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI),

Tag der Industrie, Berlin

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni

*** 15:00 HU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch,

Teilnahme an Panel zu 10 Jahre SSM

*** 16:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Pressekonferenz zum Abschluss

von Artikel-IV-Konsultationen mit den USA

*** 17:30 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu

"Investing in Sovereignty - How to Create a New Single Market

for a New World Order?"

- DE/Wirksamwerden beschlossener Indexzusammensetzungen

zum Handelsstart an den Börsen

- CN/Bundesverkehrsminister Wissing, Reise nach China

*** 20:00 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly,

Rede in der San Francisco Fed

D I E N S T A G, 25. Juni 2024

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI),

Tag der Industrie, Berlin

*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Rede zu digitalem Euro

10:00 LU/Adler Group SA, HV

10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Virtuelle Keynote

beim SZ-Nachhaltigkeitsgipfel

12:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Grundsteinlegung

von Siemensstadt Square, Berlin

*** 13:00 UK/Fed-Gouverneurin Boweman, Rede bei Policy Exchange Event

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni

*** 18:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede im Economic Club of New York

*** 19:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu " Digitalisierung -

Chancen nutzen, Risiken abwehren"

22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q

- CN/Bundesverkehrsminister Wissing, Reise nach China

- IL/Bundesaußenministerin Baerbock, Reise nach Israel,

Westjordanland und Libanon

M I T T W O C H, 26. Juni 2024

08:00 DE/OHB SE, HV

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juni

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni

*** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW -

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

10:00 CH/Julius Bär Group AG, Mediensgespräch:

Ausblick auf die Finanzmärkte 2H

10:00 DE/ Bundeskartellamt , PK zu Jahresbericht 2023/4

10:00 DE/MBB SE, HV

10:00 DE/Renk Group AG, HV

10:30 DE/Eckert & Ziegler AG, HV

11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV

11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin

*** 12:40 FI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz

der finnischen Zentralbank

13:00 DE/PVA TePla AG, HV

*** 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung im Bundestag

zu EU- und Nato-Gipfel, Berlin

13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin

15:10 DE/Bundestag, Regierungsbefragung von

Wirtschaftsminister Habeck und Bildungsministerin Stark-Watzinger,

Berlin

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände

17:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf der Konferenz

der SPD-Bundestagsfraktion zum Thema

"Wirtschaft in Ostdeutschland", Berlin

22:30 US/US-Notenbank, Ergebnis von Banken-Stresstest

- CN/Bundesverkehrsminister Wissing, Reise nach China

D O N N E R S T A G, 27. Juni 2024

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H

09:00 DE/Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW),

der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW)

und Zukunft Gas, Pk zum Transformationspfad für

die neuen Gase, Berlin

09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats, Reposatz

*** 10:00 DE/Nagarro SE, HV

10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV

10:00 DE/MLP SE, HV

10:00 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni

*** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

13:45 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Eröffnungsrede

bei Ifo-Jahresversammlung, München

*** 14:15 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede zu Bankenaufsicht

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires

zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

- BE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am EU-Gipfel , Brüssel

*** - DE/Covestro AG, Kapitalmarkttag

- DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

- CN/Bundesverkehrsminister Wissing, Reise nach China

*** - EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs

F R E I T A G, 28. Juni 2024

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Juni

07:00 DE/Varta AG, ausführliches Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai

*** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni

10.00 DE/About You Holding SE, HV

10:00 DE/Einhell Germany AG, HV

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni

*** 18:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Konferenz von Ronald Reagan

Presidential Foundation und Institute Leadership Council

- BE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am EU-Gipfel, Brüssel

- US/Federal Reserve, Jahresrevision von Industrieproduktion

und Kapazitätsauslastung

- EU/Gipfel der Staats- und Regierungschefs endet

S O N N T A G, 30. Juni

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (CFLP) verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (CFLP)

nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

- FR/Präsidentschaftswahlen

