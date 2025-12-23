|
WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Januar (2. KW)
===
M O N T A G, 5. Januar 2026
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember
18:00 US/Robert Bosch GmbH, Consumer Electronics Show (CES) Press Conference
D I E N S T A G, 6. Januar 2026
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung)
Dezember
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit
Dezember 2027 im Volumen von 6 Mrd EUR
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember
M I T T W O C H, 7. Januar 2026
07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 4Q
*** 07:00 GB/Shell plc, Trading Update 4Q
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November
08:00 DE/Erwerbstätigkeit November
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Dezember
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Dezember
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Dezember
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im
Volumen von 6 Mrd EUR
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen EIA Vorwoche
D O N N E R S T A G, 8. Januar 2026
*** 08:00 DE/Auftragseingang November
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise November
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q
*** - DE/Traton SE, Pre-Close 4Q
*** - NL/ING Groep NV, Update zum Geschäftsverlauf 4Q 2025
F R E I T A G, 9. Januar 2026
*** 08:00 DE/Handelsbilanz November
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November
*** 08:45 FR/Industrieproduktion November
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Dezember
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
