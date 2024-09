WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. Oktober (41. KW)

===

M O N T A G, 7. Oktober 2024

*** 08:00 DE/Auftragseingang August

*** 09:05 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Bundesbank-Symposium zu

"Future of payments: trends and innovations in Germany and Europe"

*** 09:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Geldpolitik -Konferenz der EZB 2024

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Euroraum Oktober

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August

*** 12:00 DE/Bundesbank und Bafin, Ergebnisse des LSI-Stresstests

18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q

- CN/Börsenfeiertag China

D I E N S T A G, 8. Oktober 2024

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August

*** 09:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Geldpolitik-Konferenz

der EZB 2024

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Handelsbilanz August

*** - US/General Motors Co (GM), Capital Markets Day

M I T T W O C H, 9. Oktober 2024

*** 08:00 DE/Handelsbilanz August

*** 08:15 DE/Traton SE, Pre-Close Call 3Q

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsberichte

20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 17./18. September

*** - DE/Salzgitter AG, Capital Markets Day

*** - DE/Bundesregierung, Herbstprojektion, Berlin

- KR/Börsenfeiertag Südkorea

D O N N E R S T A G, 10. Oktober 2024

*** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 2Q

09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

09:30 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, PK zum Kapitalmarkttag

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 11./12. September

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Realeinkommen September

*** 14:30 US/Verbraucherpreise September

F R E I T A G, 11. Oktober 2024

07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September

*** 08:00 GB/BIP Monat August

*** 08:00 GB/Handelsbilanz August

*** 08:00 GB/Industrieproduktion August

09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Erzeugerpreise September

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober

- HK/Börsenfeiertag Hongkong

S O N N T A G, 13. Oktober 2024

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2024 09:23 ET (13:23 GMT)