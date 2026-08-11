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11.08.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 24. August
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DIENSTAG, DEN 11. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen
06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen
07:10 DEU: Norma, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Umsatz
07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen
08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen
08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (8.30 Pk)
DEU: Adtran Networks, Halbjahresreport
DEU: Patrizia, Investoren- und Analystencall
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
10:00 ITA: Handelsbilanz 6/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel, Hamburg
11:00 DEU: Konjunktur-Pk der IHK Halle-Dessau zum zweiten Quartal 2026 (hybrid), Halle (Saale)
HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
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MITTWOCH, DEN 12. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen
07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystencall)
07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (9.00 Pk)
07:00 DEU: TKMS, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (14.00 Analystencall)
07:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen (8.00 Call Pk)
07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, 9Monatszahlen (detailliert) 9.00 Pk)
07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen
07:25 DEU: Medios, Halbjahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 Pk)
07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen (detailliert) (10.30 Pk)
07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen (11.00 Pk)
07:30 DNK: Vestas, Q2-Zahlen
08:30 TWN: Foxconn, Q2-Zahlen
18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen
19:00 BGR: Shelly Group, Q2-Zahlen (detailliert)
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
12:00 POR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
14:30 USA: Verbraucherpreise 7/26
14:30 USA: Realeinkommen 7/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: BIP Q2/26 (vorab)
18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/26
SONSTIGE TERMINE
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DONNERSTAG, DEN 13. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (9.00 Pk)
07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen
07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (8.30 Analystencall)
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/26
07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Init, Q2-Zahlen
07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk)
07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Vincorion, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen
07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen
07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen
08:00 DEU: MBB SE, Q2-Zahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen
08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen
18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Birkenstock, Q3-Zahlen
USA: Applied Materials, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/26
08:00 GBR: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Staatsausgaben xQ2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Industrieproduktion 6/26
08:00 GBR: BIP 6/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 6/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
08:30 CHE: Erzeugerpreise 7/26
08:30 CHE: Importpreise 7/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Industrieproduktion 6/26
12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Erzeugerpreise 7/26
SONSTIGE TERMINE
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FREITAG, DEN 14. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (8.30 Pk)
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen
18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 7/26
08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
09:30 POL: BIP Q2/26 (vorläufig)
11:00 EUR: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Handelsbilanz 6/26
11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (vorläufig)
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/26
15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/26 (vorläufig)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)
16:00 USA: Lagerbestände 6/26
SONSTIGE TERMINE
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MONTAG, DEN 17. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Wüstenrot & Württembergische, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/26
04:00 CHN: Industrieprodukten 7/26
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/26
06:30 JPN: Industrieproduktion 6/26 (endgültig)
10:00 BGL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
14:30 USA: Empire State Index 8/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 8/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Pk Tennet zum symbolischen Tunneldurchschlag der SuedLink-Elbquerung, Wischhafen
HINWEIS
KOR: Feiertag, Börse geschlossen
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DIENSTAG, DEN 18. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 AUS: BHP Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Klarna Group, Q2-Zahlen
08:30 DEU: Einhell, Q2-Zahlen
10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (außerordentlich)
10:30 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahrespressegespräch, Frankfurt/M.
12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 6/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung
14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/26
15:15 USA: Industrieproduktion 7/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/26
SONSTIGE TERMINE
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MITTWOCH, DEN 19. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Straumann Holding, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Sunrise Communications, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen
07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (11.00 Pk)
08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen
13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/26
10:00 BGL: Leistungsbilanz 6/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/26
11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26
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DONNERSTAG, DEN 20. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Tonies, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Hays, Jahreszahlen
10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen
13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen
17:45 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Deere & Co, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/26
08:00 DNK: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte 7/26
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
09:30 POL: Industrieproduktion 7/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 7/26
11:00 EUR: Bauproduktion 6/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 7/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Hamburg
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FREITAG, DEN 21. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Siegfried Holding, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 8/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)
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MONTAG, DEN 24. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Deutz, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 7/26
14:30 USA: CFNA-Index 7/26
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Branchentag Erneuerbare Energien & Energie-Sommerfest mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies und Energieminister Christian Meyer, Hannover
13:00 DEU: Preiserhöhungen bei Fernwärme: Mündliche Verhandlung im Fall der Sammelklage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes gegen Eon
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