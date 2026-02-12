WOCHENVORSCHAU: Termine bis 25. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 25. Februar 2026

^

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 12. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 1/26

07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystencall, 10.00 Hauptversammlung)

07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (8.00 Pk, 10.45 Call für Medien und Analysten)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (9.00 Pk, 11.00 Analystencall)

07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen

07:30 FRA: Legrand, Jahreszahlen

07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen

07:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen

08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen

08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen

09:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen

09:25 JPN: Nissan Motor, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid)

10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung

11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung

12:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen

17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen

22:00 USA: AirBnB, Q4-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen

USA: FedEx, Investor Day

USA: PG&E, Q4-Zahlen

USA: Baxter International, Q4-Zahlen

USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen

USA: Applied Materials, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Leistungsbilanz 12/25

00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

08:00 GBR: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: BIP 12/25

08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 12/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25

10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht

11:00 POL: Verbraucherpreise 1/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2025 und Ausblick 2026, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Jahres-Pk Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg (ChemieBW), Stuttgart

10:00 DEU: Einweihung neues Diagnostik-Innovationszentrum von Roche Diagnostics mit Ministerpräsident Markus Söder, Bundesforschungsministerin Dorothee Bär sowie Bundesinnenminister Alexander Dobrind, Penzberg

11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk, Bremerhaven

18:30 DEU: Münchner Europakonferenz 2026 mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), München

BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel

BEL: EU-Sondergipfel zu Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik - Auftakt-Abendessen, Nikosia

DEU: Streik der Lufthansa-Crews - Bei der Lufthansa gehen am Donnerstag Piloten und Flugbegleiter gleichzeitig in einen ganztägigen Streik.

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 13. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen (endgültig)

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen

12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 12/25 und Jahr 2025

08:00 DEU: Großhandelspreise 1/26

08:00 DEU: Insolvenzen 11/25

08:00 ROU: Industrieproduktion 12/25

08:00 ROU: BIP Q4/25 (vorab)

08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 12/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25 (vorab)

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:00 POL: Leistungsbilanz 12/25

14:00 POL: Handelsbilanz 12/25

14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26

SONSTIGE TERMINE

13:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz eröffnet die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC)

Die Veranstalter erwarten eine «Sicherheitskonferenz der Superlative». Es werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs beim wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik weltweit erwartet und damit mehr als je zuvor. Zudem werden etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister teilnehmen. Im Mittelpunkt werden der Umbruch der Weltordnung und die Krise in den transatlantischen Beziehungen sowie der Iran-Konflikt und der Ukraine-Krieg stehen.

+ 13.30 Eröffnung der Konferenz

+ 13.45 Rede Friedrich Merz

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik, Nikosia

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 16. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Sartorius, Geschäftsbericht 2025

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

05:30 JPN: Industrieproduktion 12/25 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/25

08:00 ROU: Verbraucherpreise 1/26

11:00 EUR: Industrieproduktion 12/25

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

HINWEIS

USA / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 17. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen

17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

22:00 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26

12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25

14:30 USA: Empire State Bericht 2/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

HINWEIS

CHN / KOR / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 18. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Straumann Holding, Jahreszahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q4-Umsatz

07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz

18:00 NLD: Euronext, Jahreszahlen

22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen

22:10 USA: Ebay, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Carrefour, Capital Markets Day

USA: Edison International, Q4-Zahlen

USA: Moody's, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 1/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 1/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25

15:15 USA: Industrieproduktion 1/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 1/26

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der BVG, Berlin

HINWEIS

SGP / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 19. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk)

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen

07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (14.30 Analystencall)

07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk)

07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen

07:00 FRA: Nexans, Jahreszahlen

07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen

07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen

07:00 SWE: Verve Group, Jahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen

07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen

08:00 GBR: Mondi, Jahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen

09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung

13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen

17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen

18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Transocean, Q4-Zahlen

FRA: Orange, Capital Markets Day

USA: Deere & Co, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/25

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/26

07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/26

08:00 CHE: Im- und Exporte 1/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/25

10:00 POL: Industrieproduktion 1/26

10:00 POL: Erzeugerpreise 1/26

10:00 ITA: Leistungsbilanz 12/25

11:00 EUR: Bauproduktion 12/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 12/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)

18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Prozessbeginn Lidl /Verbraucherzentrale Hamburg wegen Rabattaktion, Heilbronn

15:00 DEU: Pressekonferenz: Jahresbilanz Einzelhandel NRW 2025 und Ausblick 2026, Düsseldorf

CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 20. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 BEL: Umicore, Jahreszahlen

07:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsätze 1/26

08:00 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 1/26

08:00 DNK: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/25

14:30 USA: BIP Q4/25 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/25 (vorab)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Neubauverkäufe 12/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe

CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Nikosia

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 23. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Umsatz

10:00 ITA: Enel, Capital Markets Day

USA: eventuell Berkshire Hathaway, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Erzeugerpreise 1/26

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 2/26

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

15:00 BEL. Geschäftsklima 2/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/25 (endgültig)

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fünfte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

DEU: Zweite Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie,Wiesbaden

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

HINWEIS

JPN/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 24. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26

07:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Capital Markets Day und Call zu den Jahreszahlen

07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q4-Umsatz (9.00 Call)

07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Umsatz

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day)

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen

09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen

13:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen

15:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen

17:00 USA: Apple, Hauptversammlung

17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day

17:45 ITA: Saipem, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Amer Sports, Q4-Zahlen

USA: First Solar, Q4-Zahlen

USA: Mosaic, Q4-Zahlen

USA: HP, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 2/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/26

10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 12/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/26

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahres-Pk Union Asset Management Holding AG, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München

09:00 FRA: Wirtschaftsausblick der Deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Paris

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 25. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen

07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen

07:00 DEU: Sandoz, Jahreszahlen

07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen

07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen

09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen

14:00 USA: Nasdaq, Investor Day 2026

17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

18:00 ITA: Leonardo, Jahreszahlen

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen

22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen

22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen

22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: ACS, Jahreszahlen

ESP: Ferrovial, Jahreszahlen

ESP: Banco Santander, Investor Day

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen

USA: Snowflake, Q4-Zahlen

USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/26

08:00 DEU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

07:00 DEU: «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, München

11:00 DEU: Pk zur Hannover Messe 2026, Hannover

Die Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24. April statt. Nach der Pk diskutieren Experten den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in Fabriken und Industrieanlagen. Der Vormittag endet mit der Verleihung des Robotics Awards 2026.

14:30 DEU: Hybride Veranstaltung «Economic Dialogue» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel

DEU: Reise + Camping, Essen

---------------------------------------------------------------------------------------

°

