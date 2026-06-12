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12.06.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 25. Juni 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 25. Juni
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FREITAG, DEN 12. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26
10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung
USA: IPO: SpaceX, Börsengang
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26
06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26
08:00 GBR: BIP 4/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
08:00 DEU: Insolvenzen 3/26
08:00 DEU: Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit:
Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2025
08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 DEU: Bundesbank Bundesbank legt halbjährliche Konjunkturprognose für Deutschland vor
12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe
DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) - Besuch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, Berlin-Schönefeld
Die vom Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) und der Messe Berlin GmbH veranstaltete Berlin Air Show findet seit 1992 alle zwei Jahre statt.
+ 09.30 Pistorius unterzeichnet Vereinbarung über künftige Government-to-Government-Verkäufe mit Montenegro
+ 09.55 Rundgang Pistorius im Static Display Bereich der Bundeswehr
+ 10.30 Pk mit Mike Schoellhorn, CEO von Airbus Defence and Space zu dem Programm «Defence Made in Europe»
10:00 DEU: Mitgliederversammlung des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BAVC) mit Rede von Ministerpräsident Markus Söder (CSU)
Außerdem mit Rede von Prof. Martin Werding, Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft.
LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
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MONTAG, DEN 15. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung
11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 5/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26
14:30 USA: Empire State Bericht 6/26
15:15 USA: Industrieproduktion 5/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.
FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian
FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris
LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg
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DIENSTAG, DEN 16. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung
09:30 SWE: Securitas, Investor Day
10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung
10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung
10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung
14:30 NOR: Equinor, Kapitalmarkttag
14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung
15:00 DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag
17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU/ITA: Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus
PRT: EDP, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26
09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26
11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/26
14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland
13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg
FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump.
LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister
LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten
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MITTWOCH, DEN 17. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung
10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung
11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung
11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung
12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung
15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day
17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung
19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26
11:00 EUR: Verbraucherpriese 5/26 (endgültig)
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26
16:00 USA: Lagerbestände 4/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26
20:00 USA: Fed-Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M.
11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski, Berlin
11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück
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DONNERSTAG, DEN 18. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg
10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung
10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung
10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026
13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn
NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26
08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 4/26
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer
11:00 EUR: Bauproduktion 4/26
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 5/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt
09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe
13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm
BEL: EU-Gipfel, Brüssel
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FREITAG, DEN 19. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen
09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung
10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung
11:00 DEU: Voltratron, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26
09:30 POL: Industrieproduktion 5/26
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.
09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel
11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln
HINWEIS
USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag
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MONTAG, DEN 22. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam
TERMINE KONJUNKTUR
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 5/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin
u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)
+ 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen
+ 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Reform - Investitionen und Anreize für den Aufschwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)
19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin
FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg
LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg
15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington
Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste
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DIENSTAG, DEN 23. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung
10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung
13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung
22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
NLD: Signify, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung)
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 6/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/26
09:15 FRA: nS&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 ESP: Handelsbilanz 4/26
10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP-Beschäftigung (wöchentlich)
15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Kapitalmarktkonferenz 2026 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main
Die Konferenz informiert über die Entwicklungen und Risiken des Finanzmarkts. Darüber hinaus nimmt sie die Zukunft der Kapitalmärkte in den Blick.
DEU: Fortsetzung Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin
U.a. auch mit Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD)
+ 09.25 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
+ 10.20 Podiumsdiskussion «Praxis-Check High Tech Agenda - Von der Planung zur Umsetzung» u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)
DEU: Intersolar, München
09:00 DEU: Jahreskongress des Verbands für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. (vedec) zum Thema Wärmewende, Berlin
10:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M.
Bei einem Pressegespräch in Frankfurt soll eine Zwischenbilanz zur Lage der europäischen Banken und Finanzmärkte gezogen und Forderungen zum Abbau regulatorischer Hürden vorgestellt werden.
SGP: 25. Weltwasserstoffkonferenz (WHEC), Singapore
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MITTWOCH, DEN 24. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung
10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung
10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung
11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung
11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung
13:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung
14:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung
18:00 USA: NVIDIA Corporation, Hauptversammlung
20:15 USA: Qualcomm, Investor Day
22:30 USA: Micron Technology, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Micron Technology, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 5/26
09:30 POL: Arbeitslosenquote 5/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 6/26
14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 6/26
16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 5/26
18:00 RUS: Industrieproduktion 5/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Start der Messe Eurobike, Frankfurt/M.
09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit 2026, Potsdam
Unter dem Leitmotiv «What Now? Cybersicherheit in Zeiten des globalen Umbruchs neu gestalten» lädt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Sicherheitsbehörden zur Diskussion über Maßnahmen, um Deutschland und Europa besser zu schützen.
+ 11.00 Pk mit Sinan Selen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) und Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
09:30 DEU: Goldman Sachs Medien-Roundtable zu M&A-Aktivitäten im ersten Halbjahr (M&A - Mergers & Acquisitions - Fusionen und Übernahmen), Frankfurt/M.
Mit Christopher Droege, Head of M&A Deutschland und Österreich, und Tibor Kossa, Co-Head Investment Banking Deutschland und Österreich.
10:00 DEU: DENEFF-Jahreskonferenz 2026, Berlin
Die Konferenz widmet sich den zentralen Fragen rund um Energieeffizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit. Diskutiert wird unter anderem, wie Markt und Politik auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und geopolitische Herausforderungen reagieren können.
+ 10.15 Keynotes Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner und CSU-Generalsekretär Martin Huber
+ 18.00 Preisverleihung RealGreen Award mit und unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltminister Carsten Schneider SPD)
12:00 DEU: Tui stellt die Sommersaison 2026 vor, Berlin
Beim «Tui Summer-Update 2026» sollen unter anderem die populärsten Reiseziele und besonders dynamisch wachsende Segmente im Tourismusbereich vorgestellt werden.
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für einfachere Besteuerung und für Vorschriften für Energieprodukte vor, Brüssel
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DONNERSTAG, DEN 25. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen
10:00 DEU: Bilanz-Pk Taunus-Sparkasse, Bad Homburg
10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung
10:00 DEU: Porsche SE, Hauptversammlung
10:00 GRC: Alpha Bank, Hauptversammlung
11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung
12:00 SWE: Telia Company AB, Hauptversammlung
15:00 USA: Moderna, Science Day
19:00 USA: Dell, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: PSI, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 4/26 (endgültig)
08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/26 (endgültig)
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 6/26
09:00 ESP: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Erzeugerpreise 5/26
09:00 DEU: Gfk-Verbrauchervertrauen 7/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 5/26
14:30 USA: CFNA-Index 5/26
14:30 USA: Realer privater Konsum 5/26
14:30 USA: Kern-PCE-Preisindex 5/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Langlebige Güter 5/26 (vorläufig)
14:30 USA: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum Q1/26 (3. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2026, Dresden
12:30 DEU: J.P. Morgan Investment Banking Roundtable, Frankfurt/M.
11:00 FRA: EU-Haushalt 2028-2034: Die Zukunft des Europäischen Sozialfonds (ESF+), Straßburg
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