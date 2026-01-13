|
13.01.2026 17:36:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 27. Januar 2026
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 14. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Audi, Auslieferungen Q4/25
12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen (14.30 Investorenkonferenz)
13:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen
14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
über Nacht CHN: Handelsbilanz 12/25
00:50 JPN: Geldmenge M3 12/25
07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/25
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25 und 11/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/25
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Fed, Beige-Book
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Online-Pk EY Real Estate zu Präsentation Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2026
DEU: Vor der Internationalen Grünen Woche in Berlin
+ 1100 Eröffnungs-Pk unter anderem mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied
DEU: FUTURE EUROPE Konferenz 2026 des International Bankers Forum
Bei der Konferenz diskutieren Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über die digitale Souveränität Europas und die Weiterentwicklung der Spar- und Investitionsunion.
16:30 USA/DNK: Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen und die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt treffen mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio zu einem Gespräch über Grönland im Weißen Haus zusammen.
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 15. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz
07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz
07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen
08:00 NOR: Handelsbilanz 12/25
10:00 GBR: Next, Hauptversammlung
12:00 USA: Blackrock, Q4-Zahlen
13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen
18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung
USA: First Horizon, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/25
02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 DEU: Großhandelspreise 12/25
08:00 GBR: BIP 11/25
08:00 GBR: Industrieproduktion 11/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 11/25
08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 DEU: Pk zu BIP 2025
10:00 ITA: Industrieproduktion 11/25
11:00 EUR: Industrieproduktion 11/25
11:00 EUR: Handelsbilanz 11/25
12:00 ITA: Handelsbilanz 11/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)
14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25
14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Beginn der regionalen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie Hessen
11:00 DEU: Online-Pk zu Status des Windenergieausbaus an Land - Gesamtjahr 2025. Gemeinsame Pk von der Fachagentur Wind und Solar, dem Bundesverband WindEnergie und VDMA Power Systems
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 16. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025
07:00 NOR: Aker BP ASA. Q4-Umsatz
12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen
13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
15:15 USA: Industrieproduktion 12/25
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/25
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: 90. Internationale Grüne Woche, Berlin (bis 25.1.26)
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 19. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Douglas, Trading Statement
09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen
22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25
03:00 CHN: BIP Q4/25
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25
03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25
03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25
05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Pressefrühstück Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zur bundespolitischen Bedeutung der deutschen Seehäfen, Berlin
11:00 DEU: Economic Dialogue u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister Roland Lescure
BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
CHE: Eröffnung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 20. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: DocMorris, Q4-Umsatz
10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen
11:00 DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der Jahreszahlen, Frankfurt
12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen
12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen
15:00 USA: 3M, Q4-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen
22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25
08:30 CHE: Importpreise 12/25
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 21. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz
07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz
12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen
12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen
13:00 USA: Travelers, Q4-Zahlen
16:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen
17:45 FRA: Atos, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/25
08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/25
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/25 (vorläufig)
16:00 USA: Frühindikator 12/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/25
SONSTIGE TERMINE
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 22. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen
08:00 GBR: Associated British Foods (ABF), Trading Update
08:00 SWE: Investor, Jahreszahlen
12:30 USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen
13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen
17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung
22:00 USA: Alcoa, Q4-Zahlen
22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen
22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 POL: Industrieproduktion 12/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 12/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab)
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate zu Marktdaten Gewerbeimmobilien Frankfurt Jahr 2025, Frankfurt/M.
CHE/USA: US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird wirksam, Genf/Washington
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 23. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/25
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/26
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
14:00 RUS: Handelsbilanz 11/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und Wiedereröffnungsfeier von Schloss Waldthausen, Budenheim
CHE: Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 26. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen
07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen
22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen
USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 12/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/25
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig)
15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten, Hamburg
10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Frankfurt/M.
14:00 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 27. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/25
08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz
08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen
09:00 GBR: Reckitt Benckiser, außerordentliche Hauptversammlung
12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen
12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen
12:00 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen
12:55 USA: RTX (vormals Raytheon), Q4-Zahlen
13:00 DEU: Invesco, Q4-Zahlen
13:00 USA: Visa, Hauptversammlung
13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen
13:45 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen
17:30 USA: Visa, Hauptversammlung
22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen
22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen
USA: Paccar, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig)
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26
09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: «Handelsblatt»-Energiegipfel u.a. mit Wirtschaftsministerin Reiche, Berlin
+9.40 Uhr Keynote Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche
+ 10:05 Uhr: Energieversorgung im Wandel, u.a. mit RWE-Chef Markus Krebber und Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur
11:00 DEU: Online-Pk der Stiftung Offshore Windenergie «Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2025», Hamburg
11:00 DEU: Online-Pk Bilanz nach 15 Jahren erster deutscher Offshore-Windpark Alpha Ventus, Bremerhaven
15:00 DEU: Neujahrsgipfel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Report der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) 2026, Berlin
u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)
---------------------------------------------------------------------------------------
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
