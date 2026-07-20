20.07.2026 17:34:39

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 3. August

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DIENSTAG, DEN 21. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

09:30 FRA: Remy Cointreau, Hauptversammlung

10:00 DEU: Media Tech Day des Autozulieferers Mahle (auch online), Stuttgart

12:00 USA: Danaher, Q2-Zahlen

12:30 USA: Hasbro, Q2-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q2-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q2-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen

18:30 NLD: Airbus, Business Update

22:05 USA: Capital One Financial, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 6/26

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 5/26

08:00 CHE: Im- und Exporte 6/26

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/26

SONSTIGE TERMINE

IRL: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten, Dublin

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MITTWOCH, DEN 22. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: VAT, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen

07:00 ESP: Santander, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen

09:00 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen

11:30 GBR: Tate & Lyle, Hauptversammlung

12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q2-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q2-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Halbjahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen

22:00 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q2-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop Communications, Q2-Zahlen

FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 6/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 6/26

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 6/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 6/26

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Pkw-Dichte in Bund und Ländern sowie Pkw-Fahrleistung, Jahr 2026, Jahr 2024

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel

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DONNERSTAG, DEN 23. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 6/26

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen

07:00 BEL: Argenx, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen

07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen

07:00 KOR: Hyundai Motor, Q2-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Traton SE, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q2-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: LPKF, Q2-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Q1-Umsatz

08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q2-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Q3-Umsatz

08:30 USA: UPS, Q2-Zahlen

09:00 DEU: Flatexdegiro, Pressekonferenz (10.00 Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung

12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen

12:00 USA: Comcast, Q2-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen

12:55 USA: RTX, Q2-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q2-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen

13:30 USA: American Airlines, Q2-Zahlen

13:30 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q2-Zahlen

17:50 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Intel, Q2-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q2-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz)

22:05 USA: Verisign Inc., Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: MWB Wertpapierhandelshaus, Hauptversammlung

USA: PG&E, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Geschäftsklima 7/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 7/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 6/26

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: CFNA-Index 6/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Aufwendungen, Einnahmen und Reinerträge von Arzt-, Zahnarzt- und psychotherapeutischen Praxen (Kostenstruktur im medizinischen Bereich), Jahr 2024

08:00 DEU: Destatis: Qualität der Arbeit: Überlange Arbeitszeiten, unfreiwillige

Teilzeit, Jahr 2025

08:00 DEU: Destatis: Alleinerziehende: Zahl, Geschlecht, Alter der Kinder,

Erwerbstätigkeit, Armutsgefährdung, 2015-2025

11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband WindEnergie und VDMA Power Systems zu Status des Windenergieausbaus an Land, Berlin

IRL: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten

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FREITAG, DEN 24. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Vontobel, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen Group, Q2-Zahlen (9.00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 FIN: Konecranes Oyj, Q2-Zahlen

08:00 CHE: Securitas, Q2-Zahlen

08:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 6/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 6/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 6/26

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 5/26

08:00 DEU: NIM-Konsumklima 8/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 6/26

09:00 ESP: Erzeugerpreise 6/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 7/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 6/26

SONSTIGE TERMINE

IRL: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten

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MONTAG, DEN 27. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Vodafone Group, Q1-Umsatz

08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen

17:45 ITA: Saipem, Halbjahreszahlen

17:50 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Industriegewinne 6/26

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 5/26 (endgültig)

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 7/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 7/26

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (vorläufig)

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 7/26

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DIENSTAG, DEN 28. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen

07:15 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: MAN Group, Halbjahreszahlen

11:30 USA: Pfizer, Hauptversammlung

12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen

12:00 USA: Sherwin-Williams, Q2-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Tower, Q2-Zahlen

13:00 USA: Transunion, Q2-Zahlen

13:00 USA: Invesco Ltd, Q2-Zahlen

13:00 GBR: GSK, Halbjahreszahlen

13:15 USA: S&P Global, Q2-Zahlen

13:15 USA: Paypal, Q2-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen

14:00 USA: Linde, Hauptversammlung

17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen

18:00 NLD: AMS International, Halbjahreszahlen

22:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen

22:00 USA: Visa, Q3-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen

22:10 USA: NXP Semiconductor, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 7/26

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/26

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/26

14:15 USA: ADP-Index

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/26 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 7/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Jahresentgelt für Riester-Bausparvertrag, Karlsruhe

11:00 DEU: «Zukunftstag Nutzfahrzuge 2026» mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) auf dem Dekra Lausitzring

EU(R: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei) (bis 29.7.26)

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MITTWOCH, DEN 29. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen

06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/26

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen

06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 Analystenkonferenz)

06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (11.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Porsche AG, Halbjahreszahlen (8.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen (10.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)

07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen

07:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen

07:25 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz

07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz

08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen

12:30 USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen

12:45 USA: Biogen Inc., Q2-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

13:00 USA: General Dynamics, Q2-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen

17:45 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

17:45 NLD: Airbus, Halbjahreszahlen

18:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Lam Research, Q4-Zahlen

22:00 USA: Microsoft, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: ACS, Halbjahreszahlen

ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen

USA: Fortinet, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 (endgültig)

11:00 BEL: BIP Q2/26 (vorab)

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 6/26

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh)

SONSTIGE TERMINE

IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei), Cork (2. und letzter Tag)

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DONNERSTAG, DEN 30. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen

06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Inficon, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen

07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Scor, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (8.30 Pk, 10.15 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen

07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen

07:45 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Mondi, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen

08:00 INT: LSE, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen

08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (14.00 Presse- und Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pressekonferenz

12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen

12:30 USA: Hershey, Q2-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen

13:00 USA: Altria Group, Q2-Zahlen

13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen

13:15 USA: Baxter International, Q2-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Atos, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen

18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen

18:00 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen

18:15 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen

22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen

22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2026

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen

ITA: Prada, Halbjahreszahlen

ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen

PRT: EDP, Halbjahreszahlen

USA: KKR & Co, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:30 FRA: Konsumausgaben 6/26

07:30 FRA: BIP Q2/26 (vorab)

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 6/26

08:30 HUN: BIP Q2/26 (vorab)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/26

09:00 AUT: BIP Q2/26 (vorab)

09:00 ESP: BIP Q2/26 (vorab)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (vorab)

09:30 NLD: BIP Q2/26 (vorab)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/26

10:00 ITA: BIP Q2/26 (vorab)

10:30 PRT: BIP Q2/26 (vorab)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 7/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)

11:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/26

11:00 EUR: BIP Q2/26 (vorab)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/26

11:30 BEL: Verbraucherpreise 7/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/26

14:30 USA: Realeinkommen 6/26

14:30 USA: PCE-Preisindex 6/26

14:30 USA: BIP Q2/26 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

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FREITAG, DEN 31. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)

07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen

07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen

07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)

08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:00 SCO: Natwest, Halbjahreszahlen

12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen

13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Eaton, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26

10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

SONSTIGE TERMINE

--

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MONTAG, DEN 3. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen

22:00 USA: Snap, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Loews, Q2-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen

USA: Palantir, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 6/26

SONSTIGE TERMINE

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