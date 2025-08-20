|
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. September 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 3. September 2025
DONNERSTAG, DEN 21. August
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen
13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen
14:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen
USA: Intuit, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/25
08:00 NOR: BIP Q2/25
08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (endgültig)
08:00 CHE: Im- und Exporte 7/25
08:00 DEU: Einnahmen der Kommunen aus Grund- und Gewerbesteuer
(Realsteuereinnahmen), Jahr 2024
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 POL: Industrieproduktion 7/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 7/25
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Bauproduktion 6/25
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Frühindikator 7/25
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuer 7/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
08:30 DEU: Besuch und Rundgang durch den im Aufbau befindlichen Reinraumbereich der Smart Fab bei Infineon mit Wirtschaftsminister Dirk Panter
+ 08.30 Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen Infineon Dresden und der BoOst Startup Ecosystem gGmbH im Beisein des Ministers
+ 08.45 Besuch Smart-Power-Fab
10:00 DEU: 5. Mitteldeutscher Wasserstoffkongress
Themen sind u.a. die Wasserstoffinfrastruktur sowie die Förderung und Finanzierung von Wasserstoffprojekten.
USA: Beginn geldpolitisches Symposium der Fed Kansas City in Jackson Hole (bis 23.8.25)
CHN: Mögliches Ende der Untersuchung Chinas gegen EU-Milchprodukte, Peking
FREITAG, DEN 22. August
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/25
01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/25
08:00 DEU: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2025
08:00 DEU: Privatkonsum Q2/25
08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/25
08:45 FRA: Geschäftsklima 8/25
16:00 USA: Rede Fed-Chef Jerome Powell bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW südwest)
MONTAG, DEN 25. August
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/25 (endgültig)
09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/25
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/25
14:30 USA: CFNA-Index 7/25
15:00 BEL: Geschäftsklima 8/25
16:00 USA: Neubauverkäufe 7/25
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/25
SONSTIGE TERMINE
USA: US-Präsident Donald Trump trifft den südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung
HINWEIS
GBR: Feiertag, Börse geschlossen
DIENSTAG, DEN 26. August
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Halbjahreszahlen (detailliert)
09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: Baywa, Hauptversammlung
10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/25
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/25
09:00 SVK: Erzeugerpreise 7/25
10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/25
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/25
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Pk zum aktuellen Stand des Rückbaus des RWE-Kernkraftwerks Emsland (KKE) mit Rundgang über die Anlage, Lingen
10:00 DEU: Landgericht Frankfurt entscheidet zu Unterlassungsklage Deutsche Umwelthilfe gegen Apple wegen Aussagen zu Co2-neutraler Apple Watch, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Jahres-Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, Köln
MITTWOCH, DEN 27. August
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen
09:00 DNK: Lego, Halbjahreszahlen
09:30 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference
10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen
10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen, Stuttgart
13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen
22:00 USA: Nvidia, Q2-Zahlen
22:30 USA: Hewlett Packard, Q3-Zahlen
USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Industriegewinne 7/24
08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 7/25
08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/25
09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 7/25
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/25
18:00 RUS: Industrieproduktion 7/25
SONSTIGE TERMINE
14:30 DEU: Einweihung des neuen Artilleriewerks von Rheinmetall, Unterlüß
Erwartet werden u.a. der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil, der Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie der
NATO-Generalsekretär Mark Rutte.
DONNERSTAG, DEN 28. August
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/25
07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Delivery Hero, Q2-Zahlen
07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen
08:00 DEU: Helaba, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen
DEU: Geratherm Q2-Zahlen
DEU: Funkwerk AG Q2-Zahlen
USA: Best Buy, Q2-Zahlen
USA: Dell, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 FIN: Handelsbilanz 6/25 (endgültig)
09:00 CHE: BIP Q2/25
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/25
10:00 EUR: Geldmenge M3 7/25
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)
14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pk zur Automesse IAA Mobility 2025 (9.-14.9.) mit Jürgen Mindel (Geschäftsführer Verband der Automobilindustrie, VDA), Christian Vorländer
(Bereichsleiter Mobility-Messe München), Jan Heckmann (Projektleitung VDA), München
11:30 DEU: Eröffnungs-Pk zur Internationalen Funkausstellung IFA (5.-9.9.2025), Berlin
FREITAG, DEN 29. August
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
BGR: Zentralbank, Zinsentscheid
01:00 KOR: Industrieproduktion 7/25
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/25
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/25
01:50 JPN: Industrieproduktion 7/25 (vorläufig)
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/25
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/25
07:00 EST: BIP Q2/25
07:00 FIN: BIP Q2/25
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/25
08:00 SWE: BIP Q2/25
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/25
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/25
08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
08:45 FRA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/25
09:00 CZE: BIP Q2/25 (vorläufig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/25
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/25
10:00 POL: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/25
10:00 ITA: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 SVN: Verbraucherpreise 8/25
11:00 BEL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/25
14:30 USA: Realeinkommen 7/25
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (vorläufig)
15:45 USA: MNI PMI Chicago 8/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Caravan Salon - Messe für Caravaning, Camping und Outdoor-Tourismus, Düsseldorf
MONTAG, DEN 1. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Investitionen Q2/25
02:00 KOR: Handelsbilanz 8/25
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25
07:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/25
09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 POL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Abeitslosenquote 7/25
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 7/25
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/25
12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 7/25
SONSTIGE TERMINE
CHN: Ende des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit
In Chinas drittgrößter Stadt empfing Staats- und Parteichef Xi Jinping unter anderem Russland Präsident Wladimir Putin sowie 19 weitere Staats- und Regierungschefs zum Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit.
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
DIENSTAG, DEN 2. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: PVA TePla, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:00 KOR: Verbraucherpreise 8/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
08:30 HUN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
11:00 ITA: Erzeugerpreise 7/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
12:00 PRT: Industrieproduktion 7/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 7/25
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Thüringer Wirtschaftskongress «erwicon» zum Thema «Regionalität als Erfolgsfaktor», Erfurt
11:00 DEU: Pk der Dehoga «Wo steht das Gastgewerbe? Was muss sich ändern?», Berlin
BRA: Beginn der Urteilsfindung gegen Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro und Mitangeklagte
MITTWOCH, DEN 3. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert)
10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) legt Bericht zum zweiten Quartal vor
10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juli 2025
19:00 USA: Under Armour, Hauptversammlung
22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen
22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen
USA: Pkw-Absatz 8/25
TERMINE KONJUNKTUR
01:00 KOR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: S&P Global PMI Dienste 8/25
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 8/25
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 8/25
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P GLOBAL PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/25
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/25
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (endgültig)
20:00 USA: Fed Beige Book
SONSTIGE TERMINE
DEU: Pressekonferenz Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) stellt offiziellen Erntebericht 2025, Berlin
DEU: Fachtagung Air Cargo Conference der Air Cargo Community Frankfurt mit umfassendem Vortragsprogramm, Frankfurt
USA: Geplanter Besuch von Polens neuem Staatsoberhaupt Karol Nawrocki im Weißen Haus, Washington
