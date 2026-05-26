26.05.2026 06:04:38

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 8. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 8. Juni

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DIENSTAG, DEN 26. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig)

08:00 SWE: Erzeugerpreise 4/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 4/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Beschäftigung

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/26

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

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MITTWOCH, DEN 27. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Verve Group, Q1-Zahlen

09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung

10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung

10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung

10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung

10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung

10:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung

10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung

11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen

14:30 FRA: Capgemini, Kapitalmarkttag

15:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung

16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung (und außerordentliche)

16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung

19:00 USA: Meta, Hauptversammlung

22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen

22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tonies, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

06:00 EUR: Acea, Kfz-Zulassungen 4/26

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/26

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/26

18:00 RUS: Industrieproduktion 4/26

SONSTIGE TERMINE

CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen) - Auftakt-Abendessen, Lemesos

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DONNERSTAG, DEN 28. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung

10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Otto Group, Online-Bilanzpressekonferenz, Hamburg

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung

12:00 CHE: Glencore, Hauptversammlung

13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen

15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung

17:45 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

20:30 USA: Salesforce, Hauptversammlung

22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 NOR: BIP Q1/26

08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/26

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 5/26

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 4/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 5/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 5/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)

11:30 BEL. Verbraucherpreise 5/26

12:00 ITA: Erzeugerpreise 4/26

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/26

14:30 USA: Realeinkommen 4/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA. BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA. Neubauverkäufe 4/26

DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland

SONSTIGE TERMINE

DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Lemesos

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FREITAG, DEN 29. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung

10:30 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung

14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

15:00 IRL: Flutter Entertainment, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/26

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig)

07:00 FIN: BIP Q1/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 5/26

08:00 SWE: BIP Q1/26

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/26

08:45 FRA: Konsumausgaben 4/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 CZS: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/26

11:00 BEL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

12:00 PRT: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung(

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

12:00 ITA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/26

SONSTIGE TERMINE

LTU: Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Vilnius

SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur

Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt diskutieren über aktuelle Bedrohungslagen. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS).

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SONNTAG, DEN 31. MAI

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26

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MONTAG, DEN 1. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung

13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q1/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26

09:00 CHE: BIP Q1/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

09:30 POL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Geldmenge M3 4/26

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 4/26

12:00 PRT: Industrieproduktion 4/26

15:45 USA. S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 4/26

SONSTIGE TERMINE

CHE: Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Genf

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MITTWOCH, DEN 3. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen

08:30 DEU: flatexDegiro, Umsatz 5/26

09:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung

10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung

10:00 DEU: Cewe, Hauptversammlung

10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hamborner REIT, Hauptversammlung

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung

10:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung

10:00 DEU: MBB, Hauptversammlung

10:00 DEU: Procredit, Hauptversammlung

10:00 DEU: Suss, Hauptversammlung

10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung

10:30 DEU: Indus, Hauptversammlung

gegen Mittag DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26

13:00 USA: MBY Hypothekenanträge

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26

16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung)

20:00 USA: Fed, Beige Book

FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Urteil erwartet

12:30 DEU: Sicherheitskonferenz «State of Security» Kötter GmbH & Co KG Verwaltungsdienstleistungen zum Thema Unternehmensschutz im Zeitalter von KI

DEU: 72. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins

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DONNERSTAG, DEN 4. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung

10:00 DEU: LPKF, Hautversammlung

DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen

DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Industrieproduktion 4/26

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26

10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26

11:00 EUR: Einzelhandel 4/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

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FREITAG, DEN 5. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung

14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung

DEU: Convalue, Jahreszahlen

DEU: Defama, Q1-Zahlen

DEU: Horus, Jahreszahlen

DEU: Tradegate, Hauptversammlung

DEU: Viscom, Hauptversammlung

USA: Airbnb, Hauptversammlung

USA: Alphabet, Hauptversammlung

USA: Netflix, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26

11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26

SONSTIGE TERMINE

LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.)

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MONTAG, DEN 8. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung

DEU: OHB, Hauptversammlung

DEU: Paragon, Jahreszahlen

USA: Coreweave, Hauptversammlung

USA: Reddit, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26

SONSTIGE TERMINE

17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.
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