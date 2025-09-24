|
24.09.2025 17:34:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 8. Oktober2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 8. Oktober 2025
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 25. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25
07:00 DEU: KWS Saat, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024/2025 + Bilanzpressekonferenz
08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25
10:00 EUR: Geldmenge M3 8/25
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25
14:30 USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)
14:30 USA: Großhandel, Lagerbestände
14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: «Wirtschaftswoche» Weltmarktführer «Innovation Day» 2025
Mit Experten aus Mittelstand, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, u.a. Rainer Brehm (Siemens Digital Industries), Joachim Hornegger (Präsident FAU Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI-Vizepräsident).
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 26. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25
09:00 SPA: BIP Q2/25 (detailliert)
10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25
14:30 USA: Private Einkommen 8/25
14:30 USA: Konsumausgaben 8/25
14:30 USA: PCE-Preisindex 8/25)
16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung)
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 29. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
10:30 GBR: Geldmenge M4
10:30 GBR: Hypothekenzusagen
10:30 GBR: Konsumentenkredit
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 30. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal
Die beklagte Volkswagen AG schloss im Juni 2021 Haftungsvergleiche mit ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und einem ehemaligen Vorstandsmitglied sowie Deckungsvergleiche mit den D&O-Versicherern. Ein Untersuchungsbericht und weitere Prüfungen waren zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die beiden vormaligen Vorstandsmitglieder ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselskandal fahrlässig verletzt hatten. Die Hauptversammlung stimmte den Vergleichsvereinbarungen im Juli 2021 mit über 99% zu. Die klagenden Kapitalanlegerschutzvereinigungen halten die Zustimmungsbeschlüsse für nichtig bzw. anfechtbar.(Az. II ZR 154/23)
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/25
01:50 JPN: Industrieproduktion 8/25
03:30 CHN: Staatlicher Einkaufsmanagerindex 9/25
03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex 9/25
08:00 GBR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 8/25
08:45 FRA: Konsumausgaben 8/25
08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten
10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 9/25
10:00 ITA: Erzeugerpreise 8/25
11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/25
15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25
16:00 USA: Jolts Offene Stellen 8/25
16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/25
SONSTIGE TERMINE
13:00 DEU: Abschlussveranstaltung des Pilotprojekts «EcoDuo» mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Beim Projekt «EcoDuo» wurde getestet, inwiefern zwei Lkw-Anhänger durch eine Zugmaschine gezogen werden können. Dadurch sollen benötigte Fahrten reduziert werden. An der Veranstaltung nehmen außerdem der CEO von Schmitz Cargobull, Andreas Schmitz, der Vorsitzende der der Geschäftsführung Volkswagen Konzernlogistik, Simon Motter, der Leiter Transportnetzwerk Volkswagen Konzernlogistik, Ansgar Hermes, sowie der VDA-Geschäftsführer, Andreas Rade, teil.
14:00 DEU: Konferenz «Vision.A: KI-Turbo für die Apotheke»
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 1. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/25
USA: KfZ-Absatz Q3/25
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan-Bericht Q3/25
02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (1. Schätzung)
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
16:00 USA: Bauinvestitionen 8/25
16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 2. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Grenke, Q3-Neugeschäftsmeldung
TERMINE KONJUNKTUR
08:45 FRA: Haushaltssaldo bis 8/25
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/25
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bafa-«Energietag»: Expertinnen und Experten zu aktuellen Entwicklungen der Energie- und Wärmewende u.a. mit der Präsidentin des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Mandy Pastohr, und Prof. Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 3. OKTOBER
TERMINE KONJUNKTUR
01;30 JPN: Arbeitslosenquote 8/25
02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Industrieproduktion 8/25
09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25
09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25
09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/25
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/25
14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 9/25
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 9/25
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 6. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25
DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real
TERMINE KONJUNKTUR
10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 7. OKTOBER
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/25
08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
21:00 USA: Konsumentenkredit 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs
16:30 DEU: «Tagesspiegel Data Debate» mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Markus Haas, CEO von O2 Telefónica, zu künftigen Investitionen
Thematisch soll es bei der Diskussion um zukünftige Investitionen in die digitale Infrastruktur gehen.
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 8. OKTOBER
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
08:00 DEU: Industrieproduktion 8/25
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess
DEU: Eröffnung der Kunststoffmesse «K» (bis 15.10.)
DEU:8. Internationale Konferenz zu Maritimen Autonomen Wasserfahrzeugen (bis 09.10.)
---------------------------------------------------------------------------------------
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
