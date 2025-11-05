Wolverine World Wide Aktie
WKN: 855987 / ISIN: US9780971035
|
05.11.2025 12:45:14
Wolverine World Wide Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Wolverine World Wide (WWW) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $25.1 million, or $0.30 per share. This compares with $23.2 million, or $0.28 per share, last year.
Excluding items, Wolverine World Wide reported adjusted earnings of $0.36 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.8% to $470.3 million from $440.2 million last year.
Wolverine World Wide earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $25.1 Mln. vs. $23.2 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.28 last year. -Revenue: $470.3 Mln vs. $440.2 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wolverine World Wide Inc.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Wolverine World Wide zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Wolverine World Wide zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Wolverine World Wide Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wolverine World Wide Inc.
|13,30
|-7,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.