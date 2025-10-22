Woodside Petroleum Aktie

WKN: 867328 / ISIN: US9802283088

22.10.2025 03:30:25

Woodside Energy Group Q3 Production Down, But Raises FY Production Guidance

(RTTNews) - Woodside Energy Group Ltd (WDS.AX, WDS) reported that its production for the third quarter decreased about 4% to 50.8 Million Barrels of Oil Equivalent or MMboe from 53.1 MMboe last year.

Sales for the quarter were 55.0 MMboe down 2% from 56.1 MMboe last year.

Revenue for the third quarter declined 9% to US$3.359 billion from US$3.707 billion in the prior year. The company raised its full-year 2025 production guidance to 192 - 197 MMboe from the prior outlook of 188 - 195 MMboe.

