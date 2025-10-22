Woodside Petroleum Aktie
WKN: 867328 / ISIN: US9802283088
|
22.10.2025 03:30:25
Woodside Energy Group Q3 Production Down, But Raises FY Production Guidance
(RTTNews) - Woodside Energy Group Ltd (WDS.AX, WDS) reported that its production for the third quarter decreased about 4% to 50.8 Million Barrels of Oil Equivalent or MMboe from 53.1 MMboe last year.
Sales for the quarter were 55.0 MMboe down 2% from 56.1 MMboe last year.
Revenue for the third quarter declined 9% to US$3.359 billion from US$3.707 billion in the prior year. The company raised its full-year 2025 production guidance to 192 - 197 MMboe from the prior outlook of 188 - 195 MMboe.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Woodside Petroleum Ltd. (Spons. ADRS)mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Woodside Petroleum Ltd. (Spons. ADRS)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Woodside Petroleum Ltd. (Spons. ADRS)
|12,30
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Handelskonflikt: Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen und teils neuen Rekorden
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schließlich etwas höher. Der DAX konnte letztlich ebenso hinzugewinnen. Die US-Börsen notierten uneins. In Fernost dominierten am Dienstag die Bullen das Marktgeschehen.