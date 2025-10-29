CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
|
29.10.2025 08:18:00
Working While Collecting Social Security? Don't Overlook This Big Change in 2026
There are plenty of benefits to holding down a job in retirement. For one thing, the extra income might help.The average retired worker on Social Security today gets a little more than $2,000 a month in benefits. And even though benefits are getting a 2.8% cost-of-living adjustment in 2026, that will only result in a roughly $56 increase for the typical senior.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!