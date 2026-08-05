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05.08.2026 06:31:29
WORKMAN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
WORKMAN hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 95,48 JPY gegenüber 71,28 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51,81 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WORKMAN einen Umsatz von 41,56 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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