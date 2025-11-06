Worldline Aktie
WKN DE: A2QRDL / ISIN: US98161H1014
|
06.11.2025 09:22:17
Worldline ist für die SIX nicht mehr «strategisch»
Die SIX macht bei der geplanten Kapitalerhöhung der angeschlagenen Worldline nicht mit und spricht neu von einer «Finanzinvestition». Damit verbunden sind weitere massive Wertberichtigungen, die das Konzernergebnis 2025 der SIX in den negativen Bereich drücken werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Aktien in diesem Artikel
|Worldline SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|0,92
|6,40%
|Worldline SA
|1,87
|2,81%