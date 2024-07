WorldSBK in Most: Erneut Poleposition, Triple und Rekorde für Toprak Razgatlioglu, BMW übernimmt Führung in der Herstellerwertung.

Toprak Razgatlioglu ist auf der BMW M 1000 RR weiterhin nicht zu schlagen. Auch bei der sechsten Saisonrunde der WorldSBK 2024 in Most holte „El Turco“ die Poleposition, alle drei Rennsiege sowie neue Rundenrekorde. Mit nun zwölf Siegen in dieser Saison, davon zehn in Folge, hat er als Führender seinen Vorsprung in der Fahrer-WM auf 64 Punkte ausgebaut. Zudem übernahm BMW zur Halbzeit der Saison Platz eins in der Hersteller-Weltmeisterschaft. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW