WorldSBK in Portimão: Chance auf Siegrekord für Toprak Razgatlioglu.

Mit der siebten Runde der WorldSBK 2024 im portugiesischen Portimão startet BMW Motorrad Motorsport in die zweite Hälfte einer bisher sehr erfolgreichen Saison 2024. Toprak Razgatlioglu kommt als Führender in der Fahrer-WM mit einem Vorsprung von 64 Zählern an die Algarve, BMW liegt in der Herstellerwertung an der Spitze. In Portimão hat „El Turco" die Chance, den bisher bestehenden Rekord von elf Siegen in Folge einzustellen oder gar zu überbieten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW