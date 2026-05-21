WPIL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

WPIL präsentierte in der am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4,14 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,11 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,72 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 16,19 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 13,52 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 18,55 Milliarden INR, während im Vorjahr 18,06 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at