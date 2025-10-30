CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
|
30.10.2025 12:52:00
WPP issues another profit warning. Its new CEO promises change, but not yet.
Ad agency WPP on Thursday issued its second profit warning since July and its first under a new chief executive, sending its already battered stock sharply lower.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
