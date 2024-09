Wüst: Stehe für Kanzlerkandidatur nicht zur Verfügung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) verzichtet auf eine mögliche Kanzlerkandidatur der Union und unterstützt CDU-Chef Friedrich Merz. Er habe im Landesvorstand der CDU Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, "dass ich aktuell und unter den gegebenen Umständen für die Kanzlerkandidatur der Union bei der Bundestagswahl 2025 nicht zur Verfügung stehe", sagte Wüst bei einem Pressestatement. Gleichzeitig habe er den Landesvorstand darum gebeten, den CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten zu unterstützen. "Dafür gab es großen Zuspruch", sagte Wüst.

In Gesprächen mit Merz und CSU-Chef Markus Söder in den vergangenen Monaten habe es das gemeinsame Verständnis gegeben, dass sich die Unions-Schwesterparteien bei der Aufstellung für die Bundestagswahl "auf Augenhöhe" begegnen müssten. "Wir sind uns in der Union einig, dass der CSU bei gemeinsamen Entscheidungen eine ganz besondere Rolle zukommt." Die Klärung der Kandidatenfrage gehöre natürlich dazu. Merz und Söder würden dies wie vereinbart angehen." Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn auch die CSU Friedrich Merz als gemeinsamen starken Kandidaten unterstützt", sagte Wüst. "Ich bin mir sicher, dass diese Geschlossenheit zwischen den Unionsschwestern unsere gemeinsamen Wahlchancen enorm erhöhen würde."

