Wuhan Sanzhen Industry A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wuhan Sanzhen Industry A hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wuhan Sanzhen Industry A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 949,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at