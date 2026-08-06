WuXi AppTec: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

WuXi AppTec gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WuXi AppTec 0,230 USD je Aktie verdient.

WuXi AppTec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at