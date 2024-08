Wuxi New Hongtai Electrical Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wuxi New Hongtai Electrical Technology hat am 23.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,14 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wuxi New Hongtai Electrical Technology 0,130 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,82 Prozent auf 171,8 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 175,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at