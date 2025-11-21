XCel Brands: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

XCel Brands lud am 19.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,900 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 41,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

