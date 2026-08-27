XETRA-Handel: DAX am Donnerstagnachmittag fester

Am Donnerstag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,15 Prozent höher bei 26 324,70 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,184 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,260 Prozent auf 26 354,37 Punkte an der Kurstafel, nach 26 285,96 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 402,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26 285,30 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0,895 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der DAX mit 25 361,03 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der DAX bei 25 177,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der DAX einen Wert von 24 046,21 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,28 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 4,58 Prozent auf 57,72 EUR), SAP SE (+ 3,29 Prozent auf 185,94 EUR), Rheinmetall (+ 2,83 Prozent auf 1 171,00 EUR), BMW (+ 2,05 Prozent auf 58,86 EUR) und adidas (+ 1,63 Prozent auf 153,15 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Deutsche Telekom (-3,66 Prozent auf 27,87 EUR), EON SE (-2,35 Prozent auf 17,47 EUR), Continental (-2,31 Prozent auf 68,66 EUR), Henkel vz (-1,73 Prozent auf 75,04 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,61 Prozent auf 39,71 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 899 268 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 217,665 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,47 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at