XETRA-Handel DAX in der Verlustzone

Der DAX zeigt sich am Montag mit negativem Vorzeichen.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 2,33 Prozent schwächer bei 24 694,11 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,169 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 2,33 Prozent tiefer bei 24 695,44 Punkten, nach 25 284,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 24 577,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 897,61 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat, am 02.02.2026, lag der DAX noch bei 24 797,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 710,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Stand von 22 551,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,631 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 1,85 Prozent auf 236,70 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,72 Prozent auf 40,13 EUR), Rheinmetall (-0,30 Prozent auf 1 658,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,58 Prozent auf 552,40 EUR) und RWE (-0,59 Prozent auf 54,22 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil BMW (-4,65 Prozent auf 85,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,58 Prozent auf 96,56 EUR), Heidelberg Materials (-4,27 Prozent auf 181,45 EUR), Vonovia SE (-4,15 Prozent auf 27,50 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,03 Prozent auf 56,62 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 221 723 Aktien gehandelt. Mit 199,605 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 6,34 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

