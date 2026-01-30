Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

Index-Performance 30.01.2026 12:27:05

XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagmittag im Plus

In Frankfurt stehen die Signale am Freitag auf Stabilisierung.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,05 Prozent höher bei 24 483,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 524,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 315,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 522,50 Punkte taxiert. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 24 128,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Stand von 21 684,00 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0,336 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,50 Zählern registriert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit adidas (+ 5,02 Prozent auf 150,70 EUR), SAP SE (+ 3,06 Prozent auf 169,66 EUR), Deutsche Bank (+ 2,23 Prozent auf 33,18 EUR), Commerzbank (+ 1,73 Prozent auf 35,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,57 Prozent auf 213,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 102,55 EUR), Vonovia SE (-0,72 Prozent auf 24,65 EUR), Porsche Automobil (-0,63 Prozent auf 36,04 EUR), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 784,50 EUR) und GEA (-0,50 Prozent auf 60,20 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 117 350 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 223,323 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Analysen
22.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
22.01.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Volkswagen Overweight Barclays Capital
22.01.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
