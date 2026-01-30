Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Index-Performance
|
30.01.2026 12:27:05
XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagmittag im Plus
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,05 Prozent höher bei 24 483,50 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 524,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 315,00 Punkten.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 522,50 Punkte taxiert. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 24 128,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Stand von 21 684,00 Punkten.
Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0,336 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,50 Zählern registriert.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit adidas (+ 5,02 Prozent auf 150,70 EUR), SAP SE (+ 3,06 Prozent auf 169,66 EUR), Deutsche Bank (+ 2,23 Prozent auf 33,18 EUR), Commerzbank (+ 1,73 Prozent auf 35,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,57 Prozent auf 213,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 102,55 EUR), Vonovia SE (-0,72 Prozent auf 24,65 EUR), Porsche Automobil (-0,63 Prozent auf 36,04 EUR), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 784,50 EUR) und GEA (-0,50 Prozent auf 60,20 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 117 350 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 223,323 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
30.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|149,50
|-0,99%
|Beiersdorf AG
|100,15
|1,39%
|Commerzbank
|34,63
|-0,29%
|Deutsche Bank AG
|33,09
|1,74%
|Deutsche Börse AG
|212,90
|1,28%
|GEA
|60,15
|-1,47%
|Porsche Automobil Holding SE
|36,14
|-0,58%
|Rheinmetall AG
|1 774,50
|-1,69%
|SAP SE
|170,02
|1,66%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|102,55
|-0,87%
|Vonovia SE
|24,56
|-1,05%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 478,00
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.