XETRA-Handel MDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Am Dienstag gibt der MDAX um 09:13 Uhr via XETRA um 0,26 Prozent auf 25 478,35 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 252,657 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 25 541,48 Punkte an der Kurstafel, nach 25 545,97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25 429,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 543,87 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 861,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 992,47 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 015,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 5,07 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 942,65 Zählern.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 1,58 Prozent auf 9,99 EUR), Aroundtown SA (+ 1,41 Prozent auf 2,02 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,24 Prozent auf 138,40 EUR), TAG Immobilien (+ 1,23 Prozent auf 13,97 EUR) und LEG Immobilien (+ 0,91 Prozent auf 77,50 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Nemetschek SE (-2,88 Prozent auf 91,00 EUR), Delivery Hero (-1,97 Prozent auf 19,12 EUR), TRATON (-1,96 Prozent auf 30,00 EUR), TeamViewer (-1,15 Prozent auf 10,78 EUR) und Fraport (-1,13 Prozent auf 47,36 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 447 281 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 18,321 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 5,29 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,62 Prozent bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at