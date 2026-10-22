WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|MDAX-Kursverlauf
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22.10.2026 15:58:50
XETRA-Handel MDAX verliert am Donnerstagnachmittag
Am Donnerstag geht es im MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,89 Prozent auf 30 377,22 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 340,168 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,712 Prozent auf 30 432,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30 650,79 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 131,88 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 432,68 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,532 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 529,91 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 22.07.2026, einen Stand von 31 982,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 007,74 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,94 Prozent abwärts. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 7,74 Prozent auf 281,30 EUR), HELLA GmbH (+ 1,00 Prozent auf 70,70 EUR), United Internet (+ 0,74 Prozent auf 24,46 EUR), Aroundtown SA (+ 0,63 Prozent auf 1,43 EUR) und freenet (+ 0,61 Prozent auf 23,06 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AIXTRON SE (-6,64 Prozent auf 29,93 EUR), Siltronic (-5,28 Prozent auf 60,95 EUR), WACKER CHEMIE (-4,97 Prozent auf 82,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,87 Prozent auf 52,75 EUR) und Aurubis (-4,84 Prozent auf 133,70 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 533 641 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 37,939 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
MDAX-Fundamentaldaten
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 4,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|WACKER CHEMIE Hold
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|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
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|JP Morgan Chase & Co.
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|WACKER CHEMIE Buy
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|WACKER CHEMIE Buy
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|WACKER CHEMIE Hold
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|17.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|28,37
|-2,00%
|Aroundtown SA
|1,44
|-1,23%
|Aurubis
|131,20
|0,46%
|freenet AG
|22,90
|-0,35%
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|69,30
|-0,43%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,58
|-2,11%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,52
|-3,04%
|Sartorius AG Vz.
|281,60
|3,49%
|Siltronic AG
|55,60
|-5,28%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|49,40
|-3,23%
|thyssenkrupp AG
|13,58
|-0,55%
|United Internet AG
|23,92
|-1,56%
|WACKER CHEMIE AG
|78,20
|-4,92%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
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