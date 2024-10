XETRA-Handel: SDAX klettert zum Handelsende

Mit dem SDAX ging es am Mittwochabend aufwärts.

Der SDAX stieg im XETRA-Handel letztendlich um 0,62 Prozent auf 13 924,47 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 100,554 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,252 Prozent schwächer bei 13 804,07 Punkten, nach 13 838,90 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 932,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 13 756,43 Einheiten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 0,461 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 16.09.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 462,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 624,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, stand der SDAX noch bei 12 666,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,747 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Nagarro SE (+ 17,49 Prozent auf 93,70 EUR), Medios (+ 4,81 Prozent auf 15,24 EUR), JOST Werke (+ 3,36 Prozent auf 41,50 EUR), Salzgitter (+ 3,25 Prozent auf 13,65 EUR) und ADTRAN (+ 3,10 Prozent auf 5,73 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Drägerwerk (-7,43 Prozent auf 44,25 EUR), SMA Solar (-3,19 Prozent auf 15,15 EUR), STRATEC SE (-2,91 Prozent auf 40,00 EUR), Kontron (-2,29 Prozent auf 17,07 EUR) und Douglas (-1,85 Prozent auf 20,12 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 326 433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX mit 9,646 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Mit 9,30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

