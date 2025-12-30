XETRA-Handel: SDAX mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag notiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,93 Prozent höher bei 17 174,73 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,038 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 986,00 Zählern und damit 0,180 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 016,55 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 975,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 176,10 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, notierte der SDAX bei 16 657,64 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 30.09.2025, einen Stand von 16 933,11 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 30.12.2024, einen Wert von 13 711,33 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 23,67 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 183,63 Zähler.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,48 Prozent auf 21,20 EUR), HelloFresh (+ 6,10 Prozent auf 6,16 EUR), Alzchem Group (+ 5,59) Prozent auf 155,00 EUR), Douglas (+ 5,22 Prozent auf 12,50 EUR) und Siltronic (+ 3,65 Prozent auf 48,90 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen ProSiebenSat1 Media SE (-1,70 Prozent auf 4,87 EUR), Salzgitter (-1,08 Prozent auf 40,14 EUR), Verve Group (-0,96 Prozent auf 1,75 EUR), Wüstenrot Württembergische (-0,95 Prozent auf 14,54 EUR) und Nagarro SE (-0,85 Prozent auf 76,25 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 2 303 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 7,483 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

