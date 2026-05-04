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WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

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Index im Blick 04.05.2026 12:26:55

XETRA-Handel: SDAX steigt mittags

XETRA-Handel: SDAX steigt mittags

Das macht der SDAX am Mittag.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,88 Prozent fester bei 18 069,07 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 89,994 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,769 Prozent auf 18 048,83 Punkte an der Kurstafel, nach 17 911,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 18 048,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 266,57 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 16 724,07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, notierte der SDAX bei 17 925,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, einen Wert von 16 124,86 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,11 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Verve Group (+ 14,46 Prozent auf 1,71 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 6,79 Prozent auf 77,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,78 Prozent auf 39,92 EUR), Kontron (+ 4,78 Prozent auf 22,34 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 4,72 Prozent auf 53,20 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Douglas (-5,60 Prozent auf 9,61 EUR), Stabilus SE (-2,79 Prozent auf 16,74 EUR), Grand City Properties (-2,61 Prozent auf 9,32 EUR), PATRIZIA SE (-2,01 Prozent auf 7,33 EUR) und ATOSS Software (-1,89 Prozent auf 77,70 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verve Group-Aktie. 444 996 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,980 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,81 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 22,15 -1,99% 1&1 AG
Alzchem Group AG 164,20 -0,97% Alzchem Group AG
ATOSS Software AG 77,10 -2,65% ATOSS Software AG
Douglas AG 9,37 -6,86% Douglas AG
FRIEDRICH VORWERK 77,10 6,27% FRIEDRICH VORWERK
Grand City Properties S.A. 9,22 -2,85% Grand City Properties S.A.
init innovation in traffic systems SE 53,20 4,52% init innovation in traffic systems SE
Kontron 22,12 3,85% Kontron
Mutares 25,05 1,42% Mutares
PATRIZIA SE 7,26 -2,02% PATRIZIA SE
Stabilus SE 16,46 -4,19% Stabilus SE
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 39,46 5,17% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Verve Group 1,59 6,66% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 008,68 0,55%

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