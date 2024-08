XETRA-Handel So steht der MDAX am Mittag

Am Mittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag fällt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 24 123,56 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 237,128 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,169 Prozent fester bei 24 193,61 Punkten in den Handel, nach 24 152,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 24 282,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 107,16 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 904,22 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 13.05.2024, bei 26 823,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wies der MDAX 28 084,25 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 10,12 Prozent ein. 27 641,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 9,44 Prozent auf 5,91 EUR), Bilfinger SE (+ 3,63 Prozent auf 50,00 EUR), EVOTEC SE (+ 3,25 Prozent auf 5,57 EUR), TUI (+ 1,16 Prozent auf 5,41 EUR) und Delivery Hero (+ 1,15 Prozent auf 21,10 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-3,87 Prozent auf 17,63 EUR), Gerresheimer (-2,21 Prozent auf 95,15 EUR), JENOPTIK (-1,90 Prozent auf 27,88 EUR), K+S (-1,84 Prozent auf 11,22 EUR) und LANXESS (-1,55 Prozent auf 22,28 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4 959 600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 16,849 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die TUI-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at