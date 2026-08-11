XETRA-Handel: TecDAX schließt mit Gewinnen

Letztendlich erhöhte sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,56 Prozent auf 4 090,29 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 566,690 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,125 Prozent auf 4 072,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,42 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 118,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 063,67 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 3 838,42 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 3 766,36 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 3 768,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,86 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 5,18 Prozent auf 31,70 EUR), AIXTRON SE (+ 3,95 Prozent auf 42,07 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,60 Prozent auf 31,08 EUR), Siltronic (+ 3,20 Prozent auf 79,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,39 Prozent auf 79,15 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil CANCOM SE (-6,24 Prozent auf 22,55 EUR), QIAGEN (-3,58 Prozent auf 37,08 EUR), Nemetschek SE (-2,05 Prozent auf 59,65 EUR), Bechtle (-1,69 Prozent auf 36,00 EUR) und HENSOLDT (-1,67 Prozent auf 90,50 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 349 655 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 205,401 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,73 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at