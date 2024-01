XETRA-SCHLUSS/Erholungstag im DAX - Evotec nach CEO-Abgang unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag ging es am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag wieder nach oben. Der DAX schloss 0,5 Prozent höher bei 16.617 Punkten. Die Evotec-Aktie brach um 18,3 Prozent ein, nachdem überraschend gemeldet wurde, dass der langjährige Vorstandschef das Unternehmen verlässt.

Ansonsten standen die Verbraucherpreise im Fokus. Zum einen ist die Inflation in Deutschland im Dezember wieder nach oben gesprungen (3,7 nach 3,2 Prozent), was auf Einmaleffekte bei den Energiepreisen zurückzuführen ist. Zum anderen ist die Kerninflation weiter gefallen. Von Entwarnung ist für Marco Wagner, Volkswirt bei der Commerzbank, aber noch keine Rede. Angesichts der jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung sollte die Inflation im Januar noch einmal steigen, im Jahresverlauf sieht er sie dann eher bei 3,0 als bei 2,0 Prozent einpendeln.

Evotec-CEO geht überraschend

Völlig überraschend hat Evotec-CEO Werner Lanthaler erklärt, dass er aus persönlichen Gründen seinen Posten niederlegt und seinen Vertrag nicht bis zum Ende der aktuellen Laufzeit erfüllt. Der Rücktritt sorgte für erhebliche Unsicherheit unter Anlegern, obgleich der Biotechnologiekonzern die Prognose bestätigte. Erst jüngst hatte sich die Citigroup in einer Studie sehr optimistisch zu den langfristigen Aussichten des Unternehmens geäußert und Evotec als mögliche "Tesla der Biologics-Produktion" bezeichnet. Umso überraschender kommt nun der Abgang von Lanthaler, der als treibende Kraft hinter dem Unternehmenserfolg gilt.

Nachdem der britische Sportmode-Einzelhändler JD Sports nach einem schwachen Weihnachtsgeschäft eine Gewinnwarnung aussprach, wurden in Deutschland die Aktien von Adidas (-3%), Puma (-5,9%) und Zalando(-4,1%) in Sippenhaft genommen. Eine ähnliche Reaktion war bereits kurz vor Weihnachten zu beobachten, als Nike in den USA einen schwachen Ausblick lieferte.

Von stark steigenden Frachtraten profitieren momentan die Reedereien, Hapag-Lloyd verteuerten sich um 14,8 Prozent. Abzuwarten bleibt, wie sich dies auf zukünftigen Verbraucherpreise auswirkt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.617,29 +0,5% -0,80%

DAX-Future 16.767,00 +0,6% -0,97%

XDAX 16.625,42 +0,7% -0,85%

MDAX 26.109,36 -0,5% -3,79%

TecDAX 3.228,75 -1,0% -3,26%

SDAX 13.573,38 +1,0% -2,77%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,30 -124

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 27 12 1 2.770,5 66,5 72,1

MDAX 29 18 3 580,9 33,2 31,3

TecDAX 17 11 2 850,0 32,0 25,9

SDAX 57 11 2 86,9 6,6 9,0

===

