20.04.2026 06:31:29

Xian Shaangu Power legte Quartalsergebnis vor

Xian Shaangu Power präsentierte in der am 17.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,08 CNY gegenüber 0,220 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Xian Shaangu Power im vergangenen Quartal 2,24 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xian Shaangu Power 2,99 Milliarden CNY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,440 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,610 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Xian Shaangu Power 9,38 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 10,24 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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