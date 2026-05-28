Xiaomi B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Xiaomi B hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,18 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 111,29 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 99,14 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at