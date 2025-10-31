Ximen Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ximen Mining hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ximen Mining ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,070 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ximen Mining ein EPS von -0,110 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at