Xinjiang Daqo New Energy A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Xinjiang Daqo New Energy A hat am 29.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xinjiang Daqo New Energy A ein EPS von 1,36 CNY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 2,96 Milliarden CNY, gegenüber 4,79 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 38,14 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at