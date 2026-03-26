Xos Aktie
WKN DE: A3CY12 / ISIN: US98423B1089
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26.03.2026 22:42:52
Xos (XOS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, March 26, 2026, at 4:30 p.m. ETXos (NASDAQ:XOS) reported fiscal year positive free cash flow and its lowest operating loss since going public, highlighting structural improvements in financial performance. Management emphasized that large fleet orders are driving scale but currently pressure near-term margins, while strategic product mix shifts toward Hub and powertrain lines are expected to support long-term gross margin expansion. The company credits multiple cost-reduction and liquidity initiatives—including successful collection efforts, inventory reductions, and a convertible note restructuring—for providing capital flexibility and supporting growth objectives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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