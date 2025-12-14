Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
14.12.2025 11:23:27
Xpeng in negotiations partner with EPMB to start EV production in Malaysia
Chinese EV maker aims to make Malaysia a base for expansion across Asean's right-hand-drive markets
