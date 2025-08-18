Xpeng Aktie

Xpeng für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054

<
E-Auto-Bilanz voraus 18.08.2025 07:04:06

Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Xpeng wird am Dienstag die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Was Experten erwarten.

Xpeng wird am 19.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2025 - vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,756 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,29 CNY je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 17,95 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 8,11 Milliarden CNY im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 33 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,283 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,87 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 38 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 82,76 Milliarden CNY, gegenüber 40,87 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Chinas E-Auto-Aktien im Aufwind: BYD, Xpeng und NIO melden Absatzplus
Tesla-Rivalen BYD, XPeng, Xiaomi und Co. steigern Absatz - Aktien von neuem US-Zollpaket belastet
Xpeng-Aktie im Aufwind: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen

