Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
|E-Auto-Bilanz voraus
|
18.08.2025 07:04:06
Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Xpeng wird am 19.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2025 - vorstellen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,756 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,29 CNY je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 17,95 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 8,11 Milliarden CNY im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 33 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,283 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,87 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 38 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 82,76 Milliarden CNY, gegenüber 40,87 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Xpeng
|
12.06.25
|Chinese carmaker Xpeng develops advanced chips for VW cars (Financial Times)
|
21.05.25
|Ausblick: Xpeng legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.05.25
|GNW-News: XPENG geht Partnerschaft mit Plugsurfing ein, um leistungsstarkes Ladenetzwerk zu sichern (dpa-AFX)
|
07.05.25
|Erste Schätzungen: Xpeng präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.04.25
|GNW-News: XPENG, futuristischer Anführer der Mailänder Designwoche 2025 (dpa-AFX)
|
07.04.25
|GNW-News: Offizielle Markteinführung von XPENG in Polen - eine Revolution im Bereich der Elektroautos (dpa-AFX)
|
18.03.25
|Ausblick: Xpeng legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.03.25