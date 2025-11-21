XTI Aerospace: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

XTI Aerospace gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

XTI Aerospace hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,61 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -32,500 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 2,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte XTI Aerospace 0,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at