Y s table legte Quartalsergebnis vor

Y s table hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,38 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10,390 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,52 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at