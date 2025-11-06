Yahoo Japan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Yahoo Japan hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,77 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 462,21 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 505,74 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at